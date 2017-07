Controle A325: nepvuurwapen en 34 auto's in beslag genomen

Neparts krijgt ook in beroep 2 jaar cel

30 juni ARNHEM/ HUISSEN - Een 55-jarige man uit Huissen is vrijdag ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan één voorwaardelijk, omdat hij zich onterecht had uitgegeven voor arts. Ook verkocht hij illegaal medicijnen en lichtte hij een cliënt op.