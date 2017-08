Dijk afgekeurd: Hoe lang bestaat deze mooie plek aan de Waal nog?

Stukje Elst in spoorwegmuseum weer open

13:35 ELST - In het spoorwegmuseum in Utrecht wordt zaterdag Blokpost Arnhemschestraat heropend. Dat houten gebouwtje stond tussen 1910 en 1980 in Elst langs het spoor. Het gebouwtje is opgeknapt, heringericht en verplaatst.