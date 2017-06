Dijksma: gevaarlijk vervoer moet veel vaker via Betuweroute

Gisteren werd bekend dat er nog altijd te veel treinen met gevaarlijke stoffen door Oost-Nederland en Brabant rijden. Zo rijden er meer treinen met LPG door Arnhem dan toegestaan is. Dijksma had eerder toegezegd dat de overschrijdingen teruggebracht zouden worden, en ze constateert op basis van de cijfers over het eerste kwartaal van 2017 ook het geval is. Toch zijn de overschrijdingen nog lang niet verdwenen.

Dijksma wil nu dat spoorbeheerder ProRail met vervoersbedrijven kijkt of er zoveel mogelijk transporten over de Betuweroute kunnen. Ook worden de tarieven veranderd, zodat de Betuweroute de financieel aantrekkelijkste route is. Dat is nu wel voor zware transporten het geval, maar niet voor de minder zware. Als dit niet lukt, zet Dijksma zwaarder geschut in en zal ze via een 'routeringsbesluit' bedrijven dwingen de Betuweroute te gebruiken. Het gebruik van dit middel is niet eenvoudig, schrijven onderzoekers. Zo moet er ook rekening worden gehouden met de regels in Duitsland.