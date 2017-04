Dit is Rusty, de mooiste koe van de Betuwe

Video 'Jumbo vliegt Poolse flexwerkers in'

17:50 ELST - De staking bij het distributiecentrum van Jumbo, vandaag in Elst, heeft volgens de FNV vooral een signaalwerking. Het tekort aan personeel wordt volgens de vakbond grotendeels opgevangen via de inzet van flexwerkers. In totaal staken in vijf distributiecentra 400 leden van CNV en FNV.