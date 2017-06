Dit staat de kersenkoningin van Gendt te wachten, volgens Aukje

GENDT - Vrijdagavond wordt bekend wie de nieuwe kersenkoningin van Gendt is. Schuttersgilde St. Sebastianus houdt vandaag, zaterdag en zondag het Kersenfeest in Gendt. Aukje Schamp (2016) ging haar voor en had dit nooit willen missen.

Al die mooie prinsessen, daar keek Aukje als klein kind tegenop. ,,Ik zag het als iets heel belangrijks’’, vertelt de kersenkoningin van vorig jaar. Nadat haar zus Heike in 2010 de uitverkorene was, maakte ze het Kersenfeest al eens van dichtbij mee.

'Wat moest ik in een bejaardentehuis?'

,,Kersenkoningin zijn was nog veel leuker dan ik dacht. Voorheen vroeg ik me af wat ik in een bejaardentehuis moest doen. Maar daar zaten alle ouderen voor mij klaar. En in het dorp spraken onbekenden me aan. In het weekeinde draait echt alles om jou. Dat had ik nooit verwacht.’’

Roddels

Aukje vond alle vragen en roddels over de aanstaande koningin wel lastig. „Ik dekte mij in om aan vragen te ontkomen. Ik loog dat ik door een reis naar Australië en Nieuw-Zeeland te weinig tijd had voor de voorbereidingen. 'Ik kan het toch nooit worden, daarvoor is het te kort dag', vertelde ik steeds.’’

Voor Schamp begon het Kersenfeest al vroeg in de ochtenden. ,,Ik genoot van alle voorbereidingen, zoals het opmaken en het doen van de haren in een studio met de hofdames.’’

'Tip: zorgen loslaten'

Ondanks de aandacht en de prachtige, blauwe jurk had Aukje niet het gevoel dat ze een prinses moest spelen. ,,Ik voelde me op mijn gemak, het ging vanzelf. Dat wil ik anderen ook meegeven: maak je niet druk over alles wat komen gaat, maar geniet ervan. Het zijn lange en drukke dagen, maar je zorgen loslaten helpt. Bovendien zijn de hofdames een grote steun.’’

De Gendtse woont inmiddels in Nijmegen, maar komt dit weekeinde terug voor het Kersenfeest. En houdt ze de nieuwe kersenkoningin dan nauwlettend in de gaten? ,,Nee, nu is het haar dag. Ik ga weer feesten zoals een normale bezoeker.’’

Twee weken geleden blikte ze met haar hofdames terug op vorig jaar. De meiden kennen elkaar van waterpoloclub Thetis uit Gendt. ,,We hebben leuke herinneringen opgehaald. Rond deze tijd waren we bijvoorbeeld de schoenen aan het inlopen’’, lacht ze. Aan twijfelaars wil ze tot slot iets meegeven. ,,Als je de kans krijgt, moet je het echt doen.’’