Drukte op A50 rond Valburg door kettingbotsing tussen 4 auto's

Nieuwbouw OBC Elst stapje dichterbij

7:21 ELST - Verhuizen naar de Vinkenhof in Elst is een lang gekoesterde wens van het Over Betuwe College (OBC) in Elst. Het lijkt er nu echt van te komen. De gemeente stelt 100.000 euro beschikbaar om de plannen verder uit te werken.