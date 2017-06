Eindelijk stabiel water voor Frijlink's Watergoed

VALBURG - Het Watergoed van Joost Frijlink ging tijdens de crisis door een diep dal. Maar jaren later is hij dankzij de evenementenlocatie wel ondernemer van het jaar geworden.

Het waren een paar korte nachten voor de 43-jarige Joost Frijlink, directeur van evenementenlocatie Watergoed en organisatiebureau Omnivents. Afgelopen maandag werd hij uitgeroepen tot Betuws ondernemer van het jaar. Dagen feest met drank waren het gevolg. Nu is hij weer aan het werk.

Met de titel zet hij ook een stevige streep onder een bewogen periode van tien jaar. Aangemoedigd door de titel en het recente succes van het Watergoed, durft Frijlink weer vooruit te kijken.

'Cadeautje voor het personeel'

,,Dit is waanzinnig, het komende jaar draag ik de prijs met trots. Het is een fantastische waardering voor wat we de afgelopen jaren bereikt hebben. Ik krijg felicitaties uit onverwachte hoek: van oud-klasgenoten en ondernemers uit het hele land.’’

,,Het is een cadeautje voor het personeel. Ik vind dat we onderneming van het jaar zijn geworden. In mijn eentje kan ik dit bedrijf niet draaien: met een gaaf team van vijftien mensen en 150 andere werknemers kan ik mijn ideeën waarmaken.’’

Tegenslagen

,,De prijs is een afsluiting van een bijzondere tien jaar die we hier hebben gehad. Sinds twee jaar gaat het goed met Watergoed, maar ik heb de nodige tegenslagen gekend.”

,,Ook ik voelde de gevolgen van de economische crisis. Toen ik daar eindelijk een beetje uitkwam, kreeg Watergoed in 2015 de ziekte van Weil voor de kiezen (een ziekmakend bacterie uit urine van ratten, red.) Het water werd afgesloten, echt een enorme pech. Na die zomer gaat het weer goed en merk ik een vliegwieleffect: we hebben soms eerder te veel dan te weinig bezoekers.’’

Levert de prijs Valburg ook iets op?