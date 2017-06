Gevonden lichaam bij sluis Maasdriel is niet van vermiste zwemmer uit Andelst

Het lichaam dat dinsdag in de Waal is gevonden bij de Sluis St. Andries bij Maasdriel, is niet van de zwemmer die bij Andelst vermist is geraakt. Dat sluit de politie uit, omdat het lichaam is gevonden voordat de zwemmer vermist raakte.