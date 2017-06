Goedkoopste garage van Nederland bijna de beste

ELST - De complimenten van klanten vliegen je om de oren als je de Witte Garage in Elst binnenstapt. Lovende woorden op papier en op een groot scherm in de flitsende showroom. Maar dat lijkt terecht, want het autobedrijf bestaat pas acht maanden en is nu al doorgedrongen tot de halve finale van de BOVAG-verkiezing voor beste garage van Nederland.

,,Goede monteurs? Laat maar komen!’’, lacht Frank de Wit, eigenaar van de Witte Garage. ,,We kunnen al het werk niet aan.’’ Zijn autobedrijf bestaat pas sinds 1 oktober, maar autobezitters uit de wijde regio weten de weg naar Elst al massaal te vinden.

Vaste prijzen

,,Klanten kijken hier hun ogen uit’’, zegt De Wit. ,,Ze weten niet wat ze meemaken, zo uniek vinden ze ons concept.’’

Maar, wat is dat concept dan en wat is er zo uniek aan? ,,Wij hanteren vaste prijzen. Of je nou met je Citroën DS3 of Dodge Ram komt, de kosten zijn gelijk. Je weet van tevoren precies wat je kwijt bent voor je grote beurt.’’

,,Bovendien ontbreekt het bij garages vaak aan openheid, eerlijkheid en transparantie’’, vervolgt de garagehouder. ,,Daar willen wij verandering in brengen. We streven er naar service en kwaliteit te bieden, ver onder de prijs van de gevestigde orde. Eigenlijk zijn we de Tango van autoland.’’

Stemmen

En nu dus halve finalist in de BOVAG-verkiezing voor beste garage van Nederland. Alle 3.300 bij de brancheorganisatie aangesloten garages konden meedoen aan de verkiezing; de tien genomineerden zijn bepaald door internetstemmen. ,,We hebben klanten gevraagd op ons te stemmen’’, zegt De Wit. ,,Als de klant tevreden is, dan zijn ze bereid iets terug te doen, zo blijkt wel.’’



Als je een goede campagne voert, dan maak je dus meer kans om te winnen? Dat klopt, zeggen ze bij de BOVAG. ,,Maar het is natuurlijk wel bijzonder dat de Witte Garage in een kort tijdsbestek zo'n grote klantenkring heeft opgebouwd’’, zegt woordvoerder Tom Huyskens. ,,Wij wegen vervolgens de internetstemmen naar het aantal personeelsleden. Anders zouden alleen de grote bedrijven winnen, en zou je voorbij gaan aan de kwaliteit van kleinere garages.’’

Volledig scherm De Witte garage in Elst is acht maanden na de oprichting al halve finalist in de verkiezing voor beste garage van Nederland. © Flip Franssen Lees verder onder de foto.

Schouwing

Na de publieksstemmen, is het nu aan de experts. Deze week komt in Elst het team op bezoek dat door de BOVAG is ingeschakeld om de genomineerde garages helemaal door te lichten. ,,Voor die schouwing zijn we niet nerveus’’, zegt De Wit. ,,We hebben de zaak grotendeels op de rit, het gaat echt nog om de puntjes op de i. Ze zullen ongetwijfeld wat adviezen voor ons hebben. Dat is prima, daar leren we van.’’

Gelderland

Overigens is de Witte Garage één van de vier Gelderse halve-finalisten. De anderen zijn Garage Fredriks uit Doetinchem, Autobedrijf Van der Sluys uit Ooij en Autobedrijf Geert Stevering uit Ulft. Vorig jaar kwamen zelfs de helft van de 10 genomineerden uit deze provincie. Dat was dit jaar waarschijnlijk niet anders geweest, ware het niet dat de winnaar van 2016, het Nijmeegse autobedrijf De Baaij, deze editie conform de reglementen niet mee mag doen. ,,Gelderland heeft doorgaans goede garages’’, zegt BOVAG-woordvoerder Huyskens.

In augustus laat de vakjury weten welke drie autobedrijven de finale hebben gehaald. De uiteindelijke winnaar wordt begin oktober bekendgemaakt. ,,De nominatie is al heel bijzonder, maar nu we in de top 10 zitten, willen we ook winnen’’, zegt De Wit. ,,In oktober bestaan we één jaar. Winnen zou een hele mooie bekroning op dat eerste jaar zijn.’’