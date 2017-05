'Het Kuipje' in Doornenburg is klaar voor kampioensfeest Feyenoord

In de woning van Theo en Leentje zijn de Feyenoord-kleuren rood en wit nauwelijks te bekennen. Maar hoe anders is dat in de blokhut die in de tuin staat. Het Kuipje, zoals het hutje heet, hangt vol met sjaaltjes, shirts, een rood en wit geverfde versie van Oliver Hardy, posters van succesvolle Feyenoord-teams en Feyenoord-bier. Theo (69) heeft geen idee hoeveel geld er al in zijn blokhut zit. „Er ligt ook nog een hele voorraad op zolder, omdat het hier gewoon niet past.”