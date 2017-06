Ook zoektocht naar tweede drenkeling in Waal gestaakt

Waterballet in heet Elst, scholieren in Herveld in de schaduw

19 juni ELST /HERVELD - Spelen in de schaduw of een waterballet: scholen in de Betuwe verzinnen van alles om de schooldagen koel door te komen. Helaas voor de scholieren aan de St. Willibrordusschool in Herveld wordt daar bewust geen waterfestijn gehouden.