Politie: Dode man in kanaal komt uit Duitsland

Airbagdieven slaan toe in meerdere straten in Zetten

23 juni ZETTEN - In Zetten zijn afgelopen nacht meerdere auto's opengebroken waarbij airbags, en in twee gevallen een navigatiesysteem, zijn gestolen. Het was volgens de politie raak aan de Brittanjesingel, de Lede, de Sterappel, de Kruidenier, de Peppelpas en de Dijkgraaf.