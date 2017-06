Terreur stopt Betuwse scholen niet, reizen gaan door

Juist nu op reis

Ondanks de eerste afmeldingen van ouders, is er geen enkele studiereis over de landsgrenzen afgeblazen. Dat blijkt uit een rondgang langs Betuwse scholen. De scholieren van het Over Betuwe College in Bemmel gingen afgelopen week ook op reis naar verschillende Europese bestemmingen. Daarbij werden onder andere Londen, Parijs en Berlijn aangedaan. Volgens Frans Rasing, coördinator internationalisering van de school, was er geen reden om deze educatieve trips af te blazen. Sterker nog, hij wil zich niet bang laten maken en dus juist gaan. ,,Het kan ook in Nijmegen mis gaan wanneer je een ongeluk krijgt. In mijn ogen moet je niet vooraf terugdeinzen, maar pas aanpassingen doen als er daadwerkelijk iets is gebeurd of er een reële dreiging heerst.’’

Volgende week op reis

De scholieren van het Over Betuwe College in Huissen gaan volgende week naar Berlijn en Londen. Ze staan te popelen, stelt directeur Janine Klein Willink. ,,Pas als er een negatief reisadvies komt, gaan we niet. Momenteel bekijken we vooral ons programma heel goed en checken we of er verhoogde risicofactoren in zitten. We houden de situatie goed in de gaten en zijn alert. Als school wil je geen extra risico lopen. Daar waar nodig is, passen we onze agenda dus aan.’’