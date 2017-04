Trio opgepakt voor beroving en ontvoering in Elst

Eigenaar keepersschool zit stuk na diefstal trai­nings­spul­len

12:06 ZETTEN - Een aanhanger vol trainingsspullen van keepersschool Keepersaction is gestolen vanaf het terrein van voetbalclub SV Excelsior. Triest dat zoiets gebeurd, ik zit nu helemaal stuk, zegt eigenaar Jan Lucke. ,,Ik ben nog in shock. Ballen, beachflags, pionnen en poppen zijn weg. Daardoor zijn we ernstig onthand. De aanhanger zat vol sloten, was vastgemaakt aan een hek en gebarricadeerd met een doel.’’