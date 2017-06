Vermiste zwemmer is 37-jarige man uit Andelst

Restaurant

Zijn vermissing komt hard aan bij Fortios Ballios van restaurant De Griek in Herveld. Hij vertelt dat de vrouw van de Andelstenaar bij hem werkt als keukenhulp. ,,Ze kwamen hier voor een betere toekomst. Nu is iedereen helemaal kapot van wat er is gebeurd. Wij omdat we moeten wachten op nieuws van de politie zolang hij niet is gevonden. Zij omdat ze een klein kindje hebben en een kindje op komst. Ze was een dagje uit met het gezin en dan kom je zonder hem terug."