Werkzaamheden op spoortraject Arnhem-Nijmegen/Tiel in volle gang

Geen vogels en knaagdieren meer bij Intratuin in Elst en Malden

1 maart ELST/MALDEN - Een schattig konijn of een parkietje aanschaffen is tijdelijk niet mogelijk bij de Intratuin in Elst, Malden en Nuenen. Franchisenemer Joep Ebben worstelt met dit soort impulsaankopen. En met het dierenwelzijn in een tuincentrum.