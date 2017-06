Zoektocht naar mogelijke drenkeling in de Waal

Zuid-Afrikaanse best­sel­ler­au­teur vertelt over schrijven, de Apartheid en Facebook

18 juni BEMMEL - “Baie dankie”. Met die woorden slaat Deon Meyer zijn nieuwste thriller Koorts dicht, waaruit hij zojuist in zijn moedertaal heeft voorgelezen. Meyer is de internationale bestsellerauteur van elf misdaadromans met Zuid-Afrika als decor. Hij is in Nederland in verband met de Spannende Boeken Weken en werd naar Bemmel gehaald door Boekhandel Polman, die sinds dit weekend verder gaat onder de naam De Toren van Bemmel.