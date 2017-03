Beschonken bestuurder (22) rijdt auto total loss op brug bij Ewijk

Rook­ont­wik­ke­ling door vergeten pan op vuur in Beuningen

18 maart BEUNINGEN - De bewoner van een flatwoning aan de Burgemeester Geradtslaan in Beuningen is zaterdagavond nagekeken door ambulancepersoneel, nadat een pannetje op het vuur in de keuken voor enorme rookontwikkeling had gezorgd.