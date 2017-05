Beuningse motorrijder (36) zwaargewond bij ernstig ongeval in Holten

Pontje maakt overuren voor Theater Over & Weer

8 mei SLIJK-EWIJK - Het alsmaar populairder wordende Theater Over & Weer komt er weer aan. De repetities al zijn begonnen en zaterdag 10 mei is er een officieel momentje, als op de veerstoep in Beuningen bij wijze van startsein een papieren bootje te water wordt gelaten, dat symbool staat voor het evenement.