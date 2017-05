Bus met passagiers rijdt met achterkant tegen vrachtwagen

Update Inbrekers in kraag gevat na wegnemen van spullen in Weurt

12:02 WEURT - Een 24-jarige Arnhemmer en een 27-jarige Nijmegenaar zijn maandagochtend in alle vroegte opgepakt nadat ze wilden inbreken in een woning aan de Kerkstraat in Weurt. De politie werd in haar zoektocht geholpen door de politiehelikopter en een particuliere beveiliger met een speurhond.