Down The Rabbit Hole ontbeert nog hoofdact ondanks nieuwe namen

Politie wil meer buurtonderzoek via Burgernet

21 februari TIEL - De politie gaat bij woninginbraken, overvallen, straatroven en geweldplegingen vaker gebruik maken van Burgernet. De stijging van woninginbraken en het teruglopen van de heterdaadcijfers is een belangrijke reden meer digitaal buurtonderzoek te doen, meldt het Jaarverslag over Burgernet in Gelderland-Zuid over 2016.