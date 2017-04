Down the Rabbit Hole wordt dit jaar groter dan ooit

Vorig jaar verkocht het alternatieve popfestival in Ewijk met 22.000 kaarten volledig uit. Festivalterrein De Groene Heuvels biedt echter mogelijkheden tot verruiming, waardoor dit jaar ruimte is voor extra bezoekers.



Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, ligt aan het tempo van de kaartverkoop. ,,Die loopt op dit moment in ieder geval heel goed’’, laat een woordvoerder van Mojo weten. Hij laat in het midden hoeveel kaarten voor de vierde editie van het festival, dat van vrijdag 23 juni tot en met zondag 25 juni wordt gehouden, al zijn verkocht. ,,Om te voorkomen dat er voortdurend verschillende aantallen genoemd worden.’’