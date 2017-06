Lakshmi wil spelen op Down The Rabbit Hole en Pinkpop

VideoWIJCHEN - De in Wijchen geboren muzikante Lakshmi hoopt in de toekomst op het muziekfestival Down The Rabbit Hole in Ewijk op te treden. ,,En op Pinkpop en Lowlands uiteraard. Of iemand als Eric Corton dat zou kunnen regelen? Ik denk het niet, maar hij heeft wel invloed. Dus wie weet.’’