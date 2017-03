'Memostalker' probeert al 2 jaar dates te scoren met Gelderse vrouwen

PVV profiteert in Ewijk van ophef azc

16 maart EWIJK - De verwikkelingen rond het asielzoekerscentrum in Ewijk lijken woensdag hun effect te hebben gehad op het stemgedrag in de gemeente Beuningen. De Partij voor de Vrijheid (PVV), die tegen de instroom van asielzoekers is, groeide er harder dan gemiddeld in Nederland.