Trouwen zonder ringen en romantiek, in maximaal vijf minuten

Quote We gaan nu taartjes eten, met z'n vieren, helemaal prima zo. Bruidegom Een lichtgrijze dinsdagmorgen in Beuningen, met zo nu en dan een aarzelend streepje zon. Een mooie dag voor een lokethuwelijk.



Om 08.45 uur, precies op de afgesproken tijd, beloven hij - rijzige gestalte, casual maar keurig gekleed - en zij - hoogblond, hooggehakt - elkaar eeuwige trouw. Gewoon, aan balie 4 van de afdeling Burgerzaken, in de hal van het gemeentehuis. Waar andere klanten wachten op een nieuw rijbewijs.



Binnen tien minuten is het gepiept. Kost niks en dan heb je ook niks. Geen toespraakjes, geen ringen, geen publiek (op de twee getuigen na dan), geen muziek, geen romantiek. Hij: ,,Maar dat hoeft ook niet. We gaan nu taartjes eten, met z'n vieren, helemaal prima zo.’’



En weg zijn ze, in hun splinternieuwe Volkswagen Golf.

Populair

Quote Veel mensen geven hun centen liever uit aan het feest. Ronald Zijlstar (NVVB) Al jaren is het gratis trouwen ongekend populair en het wordt alleen maar meer, zegt Ronald Zijlstra van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). ,,Veel mensen geven hun centen kennelijk liever uit aan het feest, of aan een fijn restaurant.’’



Exacte cijfers ontbreken, maar volgens sommige schattingen wordt inmiddels meer dan 50 procent van de huwelijken en geregistreerde partnerschappen gratis voltrokken. Herhaalde NVVB-pleidooien voor een inkomenstoets - alleen gratis trouwen voor de minima - hebben niks uitgehaald. ,,Gevolg is dat gemeenten, die veel kosten maken, steeds meer drempels gaan opwerpen.’’

Geen reclame

Kijk voor de grap maar eens op de website van de gemeente Wijchen. Of Cuijk. Daar wordt met geen woord gerept over de mogelijkheden voor een gratis huwelijk. In Boxmeer is het gratis trouwen jaren geleden zelfs afgeschaft. Of beter: ze hanteren een inkomenstoets.

Partners die samen meer dan 120 procent van het wettelijk minimum verdienen, mogen niet kosteloos trouwen.

Allerkleinste kamertje

Bij steeds meer gemeenten betekent gratis inmiddels: zo kaal mogelijk. Net als in Beuningen, aan de balie. Of in het allerkleinste kamertje dat ze hebben, zoals in Rheden. Daar passen amper vier personen in.

En waar ze in Beuningen nog tien minuten doen over een gratis huwelijk, wordt 'het mooiste moment van je leven' in onder meer Overbetuwe en Tiel afgeraffeld in 'maximaal vijf minuten', vermelden de gemeentelijke websites.

Inmiddels is er een alternatief, in steeds meer gemeenten. In Gennep en Beuningen noemen ze dat het sobere huwelijk. In Nijmegen en Arnhem het eenvoudige huwelijk, in Lingewaard en Berkelland spreken ze liever van een 'flitshuwelijk'.