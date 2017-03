Uniek bord maakt splitsing A50 voor Waalbrug duidelijker

Wegbeheerder Rijkswaterstaat zag in dat voor veel weggebruikers de situatie te onduidelijk was.

Lastig

Sinds anderhalve maand rijdt het verkeer in noordelijke richting (Arnhem - Utrecht) weer over het opgeknapte, oude Waalbruggedeelte. De rijbaan moet daarvoor echter gesplitst worden, omdat in het midden de draagpijlers staan: twee rijstroken links en twee rechts daarvan.

Uniek

Daarom besloot Rijkswaterstaat enkele maatregelen nemen. Zo zijn nu twee nieuwe borden geplaatst, om de splitsing beter te markeren. Eén daarvan is uniek, omdat deze situatie – waarbij verkeer eerst in beide richtingen over een brug reed en nu slechts in één richting – zich nergens anders in Nederland voor doet.