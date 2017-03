100.000 leerlingen volgen Daltononderwijs

De onderwijsfilosofie, die in 1922 door Helen Parkhurst in de Amerikaanse plaats Dalton werd geïntroduceerd, slaat aan in Nederland. Zo’n 375 basisscholen en 25 middelbare scholen hebben een licentie. Daarnaast werken twintig hbo’s volgens het concept en de vereniging is bezig een eerste mbo om te dopen tot Daltonschool.

Dat laatste is lastig, zegt Van der Wal, omdat mbo’s grote instellingen zijn en de vereniging is streng. Wie niet aan de eisen voldoet, wordt geen Daltonschool. Elk jaar zijn er wel een of twee scholen die hun licentie kwijtraken, omdat ze niet meer voldoen aan de voorwaarden.

Meisjesschool

De eerste Daltonschool werd in 1925 in Den Haag gesticht en bestaat nog steeds. Destijds was dat een meisjesschool met 200 leerlingen, nu is het een middelbare school voor havo, vwo en gymnasium met bijna duizend scholieren. Aanvankelijk beperkte het Daltononderwijs zich tot de Randstad, maar sinds 1980 zijn er ook basisscholen in de provincie die het concept omarmen. Op middelbare scholen buiten de Randstad kwam Dalton in de jaren negentig in zwang.