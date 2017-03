11-jarige jongen geschept op A44 bij oversteken

Amsterdam en Utrecht

Ook op andere plekken is het druk, meldt Rijkswaterstaat. De organisatie roept automobilisten rond Amsterdam op niet meer via de provinciale wegen richting Utrecht te gaan, omdat het verkeer onder meer bij Driemond op de N236 vast staat. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) is er daar geen doorkomen aan en lopen zelfs mensen over de snelweg en de afrit.



Omdat de A1 tussen Diemen en Muiderberg dit weekend dicht is, moeten automobilisten omrijden via Utrecht. Rond Utrecht stond aan het begin van de middag op de verschillende snelwegen rond de stad bij elkaar bijna 20 kilometer file. Rond het middaguur stonden rond Amsterdam en Utrecht al flinke files vanwege werkzaamheden aan snelweg A1 en drukte voor een het evenement Comic Con in Utrecht.