12 jaar cel geëist voor doodslaan Pierre Pelders: 'Hoe kon je dit doen?'

De emoties bij de nabestaanden van Pierre Pelders liepen hoog op in de rechtbank in Breda. De familie neemt het hoofdverdachte Helmut K. ernstig kwalijk dat hij zijn vriend met zoveel geweld van het leven beroofde.



Bekentenis

Pierre Pelders werd in februari vorig jaar met een hamer doodgeslagen op het moment dat hij en de verdachte Helmut K. in de woning aan het klussen waren.



De 49-jarige drugsverslaafde uit Berlicum heeft bekend dat hij dat deed.



'Hoe kon je dit doen?'

De confrontatie met Helmut K. valt de zussen zwaar. ,,Hoe kon je dit doen? Hoe durf je jezelf een vriend te noemen?", zegt een van hen hevig geëmotioneerd. ,,Ik haat jou. Hoe kon je dit een vader van twee kinderen, onze broer aandoen? Onze altijd lachende Pierre...''



De twee mannen hielden zich op in het drugscircuit. De verdachte had een geldschuld en om die in te lossen hielp hij met klussen in het nieuwe appartement van het slachtoffer in Zundert.



'Ik heb veel spijt'

Daar kwam het tot een ruzie, waarbij Pelders werd doodgeslagen. De verdachte vluchtte in de auto van het slachtoffer naar zijn ex in Terneuzen. Daar werd hij enkele dagen later opgepakt.



,,Ik ben van nature geen agressieve man, maar Pelders sprak zo agressief dat hij z'n geld wilde hebben", zegt K. in de rechtszaal. ,,Ik ben nog nooit zo boos geweest. Heb nog nooit zo gereageerd. Ik heb veel spijt. Ik heb kinderen hun vader Pierre ontnomen."



'Zwartste dag van ons leven'

Volgens de familie was Pelders zo ernstig mishandeld dat hij niet meer herkenbaar was. ,,We moesten Pierre identificeren”, blikt zus Wilma terug. ,,Hij was zo toegetakeld dat hij alleen nog aan tattoo herkenbaar was. Het was de zwartste dag van ons leven."



Volgens het Pieter Baan Centrum heeft Helmut K. een persoonlijkheidsstoornis. Hij heeft een beperkt geweten, toont weinig emoties en kan bij teleurstelling agressief worden.