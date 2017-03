14 jaar cel geëist voor doodslag en lijkverbranding Syriër

Een 29-jarige Syriër die in februari vorig jaar veroordeeld is tot elf jaar celstraf voor de moord op een man in het Brabantse dorpje Esch, moet mogelijk nog langer de gevangenis in. De advocaat-generaal eiste tijdens het hoger beroep in het Gerechtshof namelijk veertien jaar celstraf.

De man ging in hoger beroep omdat de dood van zijn landgenoot een ongeluk zou zijn, zo vertelde hij de rechter vandaag. Er zou volgens hem geen sprake zijn geweest van doodslag. De advocaat-generaal was het daar niet mee eens en vond dat genoeg bewezen was dat er sprake was van doodslag en het wegmaken van het lijk, net zoals de rechtbank had uitgesproken.

Gevecht

Tijdens de eerdere rechtszaak verklaarde de 29-jarige Syriër al dat hij met het slachtoffer in een gevecht verwikkeld was geraakt in diens woning aan de Groeneweg in Esch. Hij had namelijk een relatie met diens vrouw. Tijdens het gevecht zou het slachtoffer 'per ongeluk' om het leven zijn gekomen.

De rechter vond het toen ongeloofwaardig dat het een ongeluk was. De man zou opzettelijk de keel van het slachtoffer hebben dichtgeknepen. Het lichaam van de dode Syriër werd later in het bosgebied in Boxtel gevonden, nadat het in brand was gestoken.