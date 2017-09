14-jarige jongen opgepakt voor aanranding in Valkenburgse wijk

De vrouw werd maandagavond onzedelijk betast in de woonwijk Broekhem-Noord. Ze heeft aangifte van aanranding gedaan. Volgens de vrouw liep ze maandag rond zeven uur ’s avonds over straat, toen een getinte jongen, van een jaar of vijftien, uit de bosjes langs het spoor sprong. Hij zou een onsamenhangend verhaal over haar hond hebben opgehangen, schrijft dagblad De Limburger . Het gesprek ging al snel over een andere boeg. Hij maakte haar complimenten over haar uiterlijk en wilde haar adres hebben. Op het moment dat de vrouw het gesprek wilde afbreken, greep de jongen haar bij de borsten en in het kruis. De knaap sloeg op de vlucht, omdat ze zich verweerde. Een oproep om meer informatie, waaronder via Burgernet, werd verspreid en na onderzoek kon de politie de jongen oppakken.

Nog twee gevallen

Twee andere vrouwen claimen ook door hem te zijn benaderd. Dat zou op dezelfde manier zijn gegaan. Een geval deed zich twee weken eerder voor, het andere gebeurde zondagavond rond elf uur. Een van de vrouwen zou ook zijn betast, maar er is nog geen aangifte door hen gedaan. De politie wil verder niets over de zaak mededelen.



Volgens De Limburger is het al maanden onrustig in de wijk. ,,Het moet gewoon stoppen’’, zegt de aangerande vrouw tegen de krant. ,,Het is elke dag wat anders, de buurt is er klaar mee.’’ Dieptepunt zou de dood van een 65-jarige man zijn, die overleed begin augustus na een handgemeen met een groep jongeren. De man bezweek vermoedelijk aan hartfalen.



Ooggetuigen zeggen dat de groep, die ongeveer 15 tieners telt en ‘goeddeels uit omliggende plaatsen afkomstig’ is, Broekhem-Noord al geruime tijd terroriseert. De rondhangende jongeren zorgen ‘stelselmatig voor grote onrust’. Na de dood van de 65-jarige bewoner liepen de emoties in de wijk hoog op. Er werden drie verdachten aangehouden, maar deze zijn inmiddels weer op vrije voeten. Of de dood van de man hen aangerekend kan worden, is vooralsnog onduidelijk