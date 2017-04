16-jarige zonder rijbewijs rijdt 80 km te hard en negeert stopsein

Circus Renz herstelt modderpoel in Haarlems park niet

25 april Het kerstcircus Herman Renz, dat in januari het Burgemeester Reinaldapark in Haarlem als een ravage achterliet, heeft vier maanden later nog niets gedaan om de modderpoel te herstellen. Dat meldt omroep Noord-Holland. Het circus zegde maanden geleden al toe om het park weer groen te maken.