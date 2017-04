16 mensen geëvacueerd bij brand Hilversum

Het vuur richtte schade aan in zowel de slagerij als een bovenliggende woning aan de Larenseweg. ,,Er is een hoop weggebrand'', zei een woordvoerder van de brandweer. De hulpdiensten ontruimden vanwege de rookontwikkeling uit voorzorg omliggende panden.



Het is nog onduidelijk hoeveel geëvacueerde bewoners naar huis kunnen terugkeren. De bewoners van de woning boven de slagerij kunnen voorlopig in elk geval niet terug. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond.