170 onderzoeken naar oorlogsmisdadigers onder asielzoekers

Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Veiligheid en Justitie vanochtend naar de Tweede Kamer stuurt. De IND gaat niet in op de specifieke zaken, maar het kan bijvoorbeeld gaan om Syrische vluchtelingen die voordat ze naar Europa vluchtten voor de geheime dienst van president Assad hebben gewerkt.



Enkele zaken zijn nu in onderzoek bij het team Internationale Misdrijven van het Openbaar Ministerie, de verdachten worden mogelijk in Nederland vervolgd. In Duitsland werd vorige week nog een Syrische vluchteling opgepakt. Hij zou in 2013 als strijder van het al Nusra-front 36 Syrische overheidsmedewerkers hebben geëxecuteerd.

Merendeel Syriërs

Het aantal onderzoeken is gelijk aan dat in 2015, dat leverde toen 30 geweigerde verblijfsvergunningen op. Wel kwamen er in 2015 veel meer asielverzoeken (58.000) binnen dan in 2016 (32.000). Het grootste deel van die asielzoekers bestond de afgelopen twee jaar uit Syriërs.