19-jarige Duitser overleden bij dancefestival Defqon.1

Een 19-jarige man uit Duitsland is dit weekend overleden nadat hij onwel was geraakt op het festivalterrein van Defqon. 1 in Biddinghuizen. Dat bracht de organisatie van het festival vanavond naar buiten.

De Duitser raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag onwel. Nadat de man gereanimeerd was, werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij later overleden.

Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf, maar omdat de doodsoorzaak onduidelijk is doet de politie onderzoek. Het lichaam van de jongen is zondag vrijgegeven aan de familie.

Erg verdrietig

,,Dat zoiets gebeurt tijdens een verder prima verlopen festival is natuurlijk erg verdrietig, vooral voor de familie van de jongen en zijn vrienden’’, zegt de burgemeester van Dronten, Aat de Jonge.