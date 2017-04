‘20 euro boete… dat is overdreven!’

Is het erg om een paar kilometer per uur te hard te rijden? Nee, vindt weervrouw Helga van Leur. Zij baalt van haar ‘tientjesboete’. ,,Ik bracht de verkeersveiligheid niet in gevaar.”

Op een ochtend in februari rijdt Helga van Leur over de A32 in het noorden van het land. Daar mag je 130 kilometer per uur, net als op steeds meer snelwegen in Nederland. ,,Het was heel rustig. Voor mij reed een auto in een sukkelig tempo. Ik dacht, kom op! We mogen 130, ik ga erlangs. En toen werd ik geflitst.”

De op het oog onschuldige inhaalactie wordt vlot afgestraft. Nog geen twee weken later ploft een bekeuring op de deurmat. ,,Ik moest 20 euro betalen. Twee tientjes! Eerst moest ik er wel om lachen. Maar toen zag ik dat bijna de helft, 9 euro, is bedoeld voor administratiekosten. Dat vind ik wel erg overdreven.”

Foto

Ze plaatste een foto van haar boete op Twitter en Facebook, waarna het reacties regende. ,,De meeste mensen vinden het onzin dat ik hiervoor wordt bekeurd. Zelf zie ik dat ook zo, ik bracht geen moment de verkeersveiligheid in gevaar. Ik probeer me altijd keurig aan de maximumsnelheid te houden.”

De gemeten snelheid van Van Leur was 136 kilometer per uur. Daar gaat een meetcorrectie af van 5 kilometer. ,,Ik weet ook wel dat ik echt iets te hard reed”, zegt de weervrouw. ,,Maar die meetcorrectie is er niet voor niets. De flitscamera’s zijn niet 100 procent nauwkeurig.”

'Tientjesboetes'

De overheid verdient steeds meer geld aan boetes voor snelheidsovertredingen tot en met 5 kilometer per uur. Vorig jaar kwam er 113 miljoen euro aan ‘tientjesboetes’ binnen, in 2014 was dat nog 80 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die deze krant heeft opgevraagd bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

De oorzaak van de stijging: nieuwe, digitale flitspalen en meer trajectcontroles. ,,De ouderwetse flitspalen, met rolletjes erin, zijn sinds vorig jaar allemaal vervangen door digitale palen”, vertelt woordvoerder Ernst Koelman van het Openbaar Ministerie.

,,Daardoor staan de palen nu 24 uur per dag, zeven dagen per week aan. Het kan niet meer gebeuren dat bijvoorbeeld het rolletje vol is.” Ook zijn vorig jaar drie trajectcontroles aangezet na vervangingswerkzaamheden: op de A20 bij Rotterdam, de A12 bij Utrecht en de A4 bij Hoofddorp.

Meetcorrectie

Alleen op 130-wegen kun je al een boete krijgen vanaf 1 kilometer per uur te hard. Voor andere wegsoorten geldt dat je pas vanaf 4 kilometer per uur te hard op de bon geslingerd kunt worden. ,,En dat is 4 kilometer na meetcorrectie”, zegt Koelman. ,,Je gemeten snelheid lag dus nog hoger.” De uitzondering voor 130-wegen is gemaakt vanwege het grotere risico op ongelukken bij zo’n hoge snelheid.

Pim Jansen (29) uit Wilp-Achterhoek kreeg net als Helga van Leur een boete van twee tientjes. ,,Het was een zondagmiddag op de A28 bij Meppel, in the middle of nowhere. Er reed verder geen hond. Ik vind het gewoon bizar dat je dan een boete krijgt die voor de helft uit administratiekosten bestaat. Dat gaat werkelijk nergens over.”

Nog wat feitjes:

- Vorig jaar incasseerde het CJIB voor kleine snelheidsovertredingen (t/m 5 km/u) ongeveer 28 miljoen euro administratiekosten. In 2014 was dat nog zo’n 16,5 miljoen euro.

- De meest uitgedeelde kleine snelheidsboete was die voor 4 km/u te hard binnen de bebouwde kom. 774.000 keer kreeg een automobilist hiervoor een prent van 36 euro.

- Op 130-wegen wordt steeds vaker bekeurd voor 1 km/u te hard. In 2014 gebeurde dat 12.000 keer, vorig jaar al 69.000 keer.

- In gebieden waar de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is, wordt juist minder vaak beboet (voor 4 en 5 km/u te hard). In 2014 nog 4.442 keer, het afgelopen jaar 1.262 keer.