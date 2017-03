28 aanhoudingen voor internetoplichting

Foto van Prinses Beatrix voer voor grappenmakers

14:40 Prinses Beatrix stak afgelopen weekend haar handen traditiegetrouw uit de mouwen tijdens de vrijwilligersactie NL Doet. In IJsselsteijn ging de prinses in de weer met een hogedrukreiniger. Een foto van onze voormalig koningin is onderwerp van grappenmakers op internetforum Reddit.