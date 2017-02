31 maanden celstraf voor Syriëganger Martijn N.

De Hagenaar is veroordeeld voor ,,poging om deel te nemen aan een criminele terroristische organisatie en het voorbereiden van moord, doodslag en brandstichting met een terroristisch oogmerk'', aldus de rechtbank.



De jonge Hagenaar, die zich Latief noemt, probeert in december 2014 voor het eerst naar Syrië te reizen. Hij wordt echter tegengehouden in Turkije en in april 2015 aan Nederland overgedragen. Justitie sluit hem op, maar N. heeft psychische problemen en wordt overgeplaatst naar een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA). Daar moet hij zijn paspoort inleveren, om te voorkomen dat hij weer een poging waagt.



Dat gebeurt toch: in februari 2016 blijkt de man spoorloos verdwenen, totdat hij in mei 2016 blijkt te zijn aangehouden aan de Turks-Syrische grens. Het lukt hem om in Düsseldorf op een vliegtuig te stappen, hoewel hij als terreurverdachte geregistreerd staat en zijn paspoort is ingenomen. Als gevolg van een telefoonstoring werd het uitvaardigen van zijn arrestatiebevel vertraagd. In juni 2016 is N. opnieuw naar Nederland overgebracht en sindsdien zit hij in voorlopige hechtenis.