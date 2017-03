4,8 miljoen voor slachtoffers seksueel misbruik in de jeugdzorg

Na onderzoek van de commissie-Samson werd gesteld dat de overheid, sinds 1945, op de hoogte was van seksueel misbruik binnen tehuizen en pleeggezinnen. Met die kennis werd niets gedaan.



Om aanspraak te maken op de vergoeding moesten slachtoffers aantonen dat het misbruik werkelijk had plaatsgevonden en dat de voogd of instelling ervan afwisten. Ook moesten ze hun verhaal tot in detail vertellen.



In 183 zaken was er onvoldoende bewijs en kwam er geen schadevergoeding. 164 zaken moeten nog worden behandeld. Slachtoffers konden een schadevergoeding tot 100.000 euro krijgen, zo meldt de NOS. De inschrijving voor een vergoeding is gesloten.