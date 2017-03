4 tips voor je moestuintje

UPDATE Kort geding: Nederland hoeft niet snel vluchtelingen op te halen

12:19 Nederland hoeft voorlopig niet versneld meer vluchtelingen op te nemen uit de overvolle opvangkampen in Griekenland. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vanmorgen geoordeeld in een kort geding dat was aangespannen door de actiegroep We Gaan Ze Halen tegen de Nederlandse Staat.