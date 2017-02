5 jaar cel voor moordpoging na Facebookbericht

De rechtbank in Arnhem vindt dat de man een poging heeft gedaan om zijn even oude ex-vriendin met een mes van het leven te beroven. De officier van justitie had eerder zes jaar cel geëist.



Een bericht van zijn ex op Facebook had de man tot razernij gedreven. Na een doorwaakte nacht reed hij gewapend met een mes naar de woning van zijn ex-partner, ging haar slaapkamer in en maakte direct stekende bewegingen naar de vrouw, die in bed lag.



Dankzij hevig verweer liep het slachtoffer alleen lichte snijwonden op.



Naast de poging tot moord vond de rechtbank ook mishandeling en het binnendringen in de woning bewezen. De man heeft per direct een contact- en een locatieverbod opgelegd gekregen. Verder moet hij zijn ex-partner een schadevergoeding betalen.