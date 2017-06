8 jaar cel en tbs geëist voor moord Jesse van Wieren

Geluksvogel Stefan slaapt nachtje bij Nachtwacht

11:43 Nietsvermoedend werd gistermiddag het kaartje van leraar en kunstenaar Stefan Kasper uit Haarlem gescand toen hij het Rijksmuseum in Amsterdam in liep. Hij was er op excursie met zijn mavo 3-klas. En wat bleek? Hij was de 10 miljoenste bezoeker sinds de heropening in 2013 van het wereldberoemde museum en mocht een nachtje voor de Nachtwacht slapen.