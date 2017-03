800 klokjes verzetten: horlogeverkoper draait overuren door zomertijd

Eerder begonnen

Een mooi streven, maar je moet er wél wat voor over hebben. Hoewel de zomertijd pas dit weekend ingaat, zijn de medewerkers van Van der Kooij woensdag al begonnen om de wijzers van alle horloges te verzetten. Zélfs de exemplaren die niet in de winkel staan. ,,We beginnen met de horloges die niet geëtaleerd zijn. De horloges uit de winkel doen we als laatste, op zaterdag. Het is voor ons ook meteen een controlemiddel: zo weten we of de horloges goed werken."

Batterij

Van der Kooij kan er trouwens ook zijn klok erop gelijk zetten: in de week na het ingaan van de zomertijd of wintertijd komen tientallen mensen naar de winkel om de batterij van hun horloge te laten vervangen. ,,We houden er zelfs rekening mee als we de bestellingen doen. Sommige mensen hebben bij elke outfit een ander horloge. Het is een sieraad. Als ze de tijd willen aanpassen, ontdekken ze dat de batterij leeg is. En dan komen er ook nog mensen langs die niet weten hoe ze de tijd van hun digitale horloge moeten verzetten. Dat kan bij sommige digitale horloges best gecompliceerd zijn: je moet het menu in om de tijd vooruit te zetten. En het werkt niet bij elk horloge op dezelfde manier."