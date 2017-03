90.000 potten Speculoospasta terug vanwege metaaldeeltjes

Rutte: 'Anoniem solliciteren is een ver­schrik­ke­lij­ke uitvinding'

18:37 Premier Mark Rutte vindt anoniem solliciteren ,,een verschrikkelijke uitvinding.'' Hij doet de pittige uitspraak in een video-interview dat deze krant met hem had in samenwerking met jongerenplatform VICE. ,,Dan krijg je de baan omdat je Marokkaan bent, niet omdat je de beste bent'', aldus Rutte.