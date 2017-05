98 euro voor een lot, maar wel kans op woonhuis

Milieudefensie teleurgesteld in Van Dam

12 mei Milieudefensie is teleurgesteld in staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) die in beroep gaat tegen de beslissing van de rechter om een aantal boeren is vrij te stellen van zijn zogeheten fosfaatreductieplan. De milieuclub vindt het onder meer vreemd dat het Van Dam klaarblijkelijk niet lukt om met een alternatief plan te komen.