'Aantal liquidaties per jaar meer dan verdubbeld'

In minder dan vijf weken tijd zijn in Nederland vier liquidaties gepleegd, schrijft de Telegraaf . Dat is opvallend veel; gemiddeld vinden in een heel jaar acht liquidaties plaats. Twee van de liquidaties van de afgelopen weken vonden plaats in Brabant. De provincie loopt de laatste jaren voorop op het gebied van zware criminaliteit.

Er waren zeker zestig liquidaties in de afgelopen drie jaar in ons land. Een opmerkelijke stijging, omdat het totale aantal moorden in Nederland sinds 2002 juist met zo'n dertig procent is afgenomen.

De cijfers geven weer hoe de georganiseerde misdaad in ons land groeit. Het beeld is overigens wel enigszins vertekend. Vorig jaar waren er opvallend weinig liquidaties, het jaar ervoor juist veel.



Een andere indicator is de explosieve groei van de smokkel van cocaïne via de Rotterdamse haven. Justitie en de politie maken zich grote zorgen over de aanpak van de georganiseerde misdaad. Hier is grote kritiek op, vooral op de aanpak in Brabant.

Brabant

Brabant loopt de afgelopen jaren voorop op het gebied van zware criminaliteit. Meest recente incident is een uitgebrande bestelauto die woensdagavond in de bossen bij Tilburg werd gevonden. De auto is waarschijnlijk van de 44-jarige drugsverdachte Leon V. Hij moest zich gisteren verantwoorden voor de rechtbank van Den Bosch in een omvangrijke drugszaak, maar kwam niet opdagen.