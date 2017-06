Aap Marria leefde 13 jaar als mens en hoort nu voor het eerst een soortgenoot

Stichting AAP wist Marria ruim drie maanden geleden te redden en heeft nu maar één doel voor ogen: van haar weer een aap maken. En dat gaat steeds beter. Gisteren mocht ze voor het eerst naar buiten, na een verplichte quarantaine. Iets wat haar niet makkelijk af ging. Ze had heimwee en miste haar menselijke spullen. Als troost kreeg ze tijdschriften, dekentjes en pluche knuffels.

Volledig scherm Er wordt voorzichtig naar buiten gekeken. © Stichting AAP Het afscheid in Portugal was ook niet makkelijk. ,,Ik zie haar als mijn kleindochter", verklaarde de moeder van het gezin waar ze woonde emotioneel. En zo gedroeg de chimpansee zich ook. Ze poetste haar tanden, ging onder de douche, droeg een pyjamaatje, sliep in een normaal bed, at met mes en vork en dronk het liefst limonade uit een bekertje.

Zenuwachtig

Nu zorgt een dreamteam van verzorgers voor haar. Ze zijn, vlak voor deze eerste grote stap in haar nieuwe leven, merkbaar zenuwachtig. Zal ze wel naar buiten gaan? En hoe zal ze reageren op het geluid van de andere apen in het naastgelegen verblijf? Een ding is zeker: nieuwsgierig is ze wel. En ze houdt van mensen, dus het kleine groepje toeschouwers rondom het verblijf zal haar niet afschrikken. De regen ook niet. ,,Als je als aap onder de douche kan, dan kan je wat regen ook wel aan.”

Rustig wacht iedereen af totdat er via de portofoon wordt omgeroepen dat het luik open is. Marria steekt direct haar hoofd door de plastic flappen. Eén hand blijft stevig aan de deurpost. Terwijl ze schichtig uit het luik kijkt, zit op de grond met de neus tegen het verblijf aan haar voltallige dreamteam. De groep verzorgers maakt typische handgebaren om haar naar buiten te lokken. Het lijkt niet te lukken, tot ze opeens wél de stap durft te nemen. Ze rent naar een steen, kijkt om zich heen en lijkt haar nieuwe omgeving te willen verkennen. Het is van korte duur. De buren, twee grote mannelijke chimpansees, laten van zich horen. Ze doen niks raars, ze maken slechts apengeluiden. Maar als er iets is wat Marria niet kent, dan zijn het apengeluiden. Ze schrikt, en weg is ze. Terug naar binnen. Nog twee keer laat ze kort haar hoofd zien, maar een nieuw avontuur zit er niet in. De groep verzorgers is toch tevreden. ,,Het is een eerste stap."

Leider

Quote Voordat ze ging slapen, vouwde ze keurig haar dekentje op de grond om er daarna voorzichtig op te gaan liggen. Een stap waar ze lang op heeft moeten wachten. Het duurde dertien jaar voordat het écht fout ging met Marria als mensenkind in Portugal en ze gered werd. ,,Opmerkelijk laat", vindt David van Gennep, directeur van Stichting AAP en zelf ook bioloog. Dat het fout ging, was achteraf een geluk. ,,Hoewel ze natuurlijk nooit in deze situatie had mogen komen." Het werd thuis pas echt onhoudbaar toen de vader van het gezin vertrok, en Marria probeerde om de leider van de groep te worden. Normaal gedrag voor een chimpansee, maar de moeder van het gezin kon haar niet meer aan.



Noodgedwongen sloot ze Marria op in een kale garage. Het armlastige bestaan werd toevallig opgemerkt en gemeld bij de politie. Stichting AAP twijfelde geen moment. Ze vlogen halsoverkop naar Portugal. ,,Het was nu of nooit, wisten we.”

Volledig scherm Een voorzichtige eerste blik naar buiten. © Stichting AAP

Vloggen met Marria

Voorlopig zit Marria bij Stichting AAP en is het aan haar om te laten zien wat ze van haar nieuwe wereld wil ontdekken, en hoe ze contact maakt met haar soortgenoten gaat krijgen. Het luik van haar verblijf blijft open. Als ze er klaar voor is, dan wordt ze gekoppeld aan een andere chimpansee die haar meer apengedrag moet gaan leren. Een kwestie van weken, hopen ze in Almere.

De stichting is erg met Marria bezig. Er verschijnen verschillende filmpjes van haar op de site en Marria is een trots uithangbord van de opvang geworden. Zo is ze onder meer te zien in reclamefilmpjes en op posters in stations.

Uit de filmpjes en de reacties van de verzorgers van Marria blijkt dat ze zeer nieuwsgierig is. Een verstopte go-pro in een knuffel wordt er bijvoorbeeld zeer zorgvuldig uitgepulkt en daarna uitgebreid bekeken. Marria loopt ook rond met de camera en zet hem op een gegeven moment zelfs helemaal uit. Ze maakt op deze manier haar eigen vlogs. Ook is zo goed te zien wat voor vooruitgang ze maakt. Zo eet ze steeds meer normaal apenvoedsel, kan ze haar eigen nest bouwen (wel even wennen als je dertien jaar in een mensenbed hebt geslapen) en ze geeft steeds minder om haar oude, menselijke spullen. Marria is steeds meer een aap aan het worden, maar ze moet nog een hoop leren.