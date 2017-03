Actie om teruggave btw voor alternatieve zorg

Video Duurste huis van Nederland onder de hamer

6 maart Voor Landgoed Klarenbeek in Doornspijk werd zes jaar geleden nog 14 miljoen euro gevraagd. Daarmee was het toen het duurste huis dat in Nederland te koop stond. Nu gaat het onder de hamer. Bieden kan al vanaf één miljoen euro. Kosten koper, dat wel.