Actie tegen hongersnood boven 10 miljoen

Baasje van bruut vermoord katje doet verhaal: Hoe ziek kan iemand zijn?

15:06 Door een gruwelijke actie van een dierenbeul is in Bergen op Zoom een katje om het leven gekomen. De eigenaresse van de vier jaar oude Tupac is intens verdrietig en woedend over de beestachtige mishandeling. Met brute kracht is de schedel van haar katje ingeslagen, vermoedelijk met een baksteen. ,,Hoe moet ik dit uitleggen aan mijn dochtertje van 10?”