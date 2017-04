AD-bezorger (61) vat Utrechtse fietsendief in de kraag

AD-bezorger Bart den Uyl (61) uit Utrecht kwam vanochtend meteen in actie toen hij een man een fiets zag stelen. Inmiddels zit de dief vast en zijn alle kranten netjes bezorgd. ,,Bezorgen is meer dan een krant in de brievenbus steken."